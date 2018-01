Reto Berra zog von Davos nach Biel um und sorgte dort in vier Jahren zweimal für Playoffs. Aber in Biel «verkaufte» er sein immenses Talent unter Wert. Seit dem WM-Silber von 2013 spielt er nun in Nordamerika. Bei Calgary, Colorado und Florida kam er nie über 1,5 Millionen Dollar brutto hinaus, wurde nie die Nummer Eins und nun ist er Anaheim noch 700'000 Dollar wert.

Die Frage ist also: Weiterhin im sonnigen Kalifornien an der Pazifik-Küste zwischen Anaheim und San Diego pendeln oder in der Schweiz bei schlechterem Wetter sein Talent besser kapitalisieren? Wo sein Agent André Rufener recht hat, da hat er recht: Es ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung. Reto Berra – ein Zweifler zwischen den Hockey-Welten.