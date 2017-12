Eigentlich hat man nicht allzu viel von Ihrem Team erwartet vor der Kampagne. Und dann holen Sie mehr Punkte als jemals zuvor. Haben Sie ein Erklärung dafür?

Nein. Erklärungen sind im Fussball nicht immer möglich. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es eine sehr schwierige Gruppe ist und dass wir gerne europäisch überwintern möchten. Denn wir wussten auch, dass wir Qualität in der Mannschaft haben. Aber es ist schon erstaunlich nach diesem Umbruch. Beim ersten Spiel in Manchester – drei Tage nach dem wir gegen Lausanne verloren hatten – hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr solid. Auch wenn wir 0:3 verloren hat uns das Spiel irgendwo gezeigt, dass wir etwas erreichen können, wenn wir solidarisch auftreten. Dass es dann gleich so rauskommt, damit hat niemand gerechnet.

Hat die Mannschaft Ihre Erwartungen übertroffen?

Ich glaube, wenn jemand gesagt hätte, dass wir in der Champions League mit zwölf Punkten rechnen, wären wir für verrückt erklärt worden. Das kann ja nicht die Erwartung sein. An einen Schweizer Klub. Aber wir wussten schon, dass wir die Qualität haben, etwas zu erreichen, das schon. Wir arbeiten ja jeden Tag mit diesen Spielern. Wir wissen, was sie können. Wir hatten im Sommer schon eine sehr gute Vorbereitung. Wir spielten gegen Athletic Bilbao, Sporting Lissabon. Wir hatten gute Resultat. Das zählt zwar nichts, aber man sah, so schlecht funktioniert das nicht. Wir wussten, dass das Team verschiedene Systeme spielen kann. Dreierkette, Viererkette.

Wie wichtig ist dieser Erfolg auch im Hinblick auf die Meisterschaft?

Diese Erfolge haben den Spielern unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben. Aber was mich fast am meisten freut, ist die Reaktion nach der Heimniederlage gegen Moskau. Das war doch ein sehr harter Schlag für alle. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Aber wir waren in der Halbzeit so nahe dran, führten 1:0 und verlieren dann. Die Reaktion danach – in der Meisterschaft oder in der Champions League – war unglaublich reif und erfreulich. Es ist schön zu sehen, dass die Mannschaft in diesen Momenten nicht auseinanderfiel. Wir gingen durch viele schwierige Phasen. Das ist ja durchaus normal bei einem solchen Umbruch. Vor allem wenn man nach dem ersten Spiel auch noch den Captain verliert. Das war schwierig. Wir haben viel miteinander gesprochen. Und wir wussten auch, dass nach diesen ersten Siegen gegen Lissabon und ZSKA wieder schwierige Phasen kommen werden. Aber wir wussten, dass wir dann einfach ruhig bleiben und weitermachen müssen.

Sie mussten selbst in Ihre neue Rolle reinwachsen. Wie schwierig war es für Sie?

Natürlich war es für mich auch ein Reinwachsen. Ich war und bin froh, dass ich meinen Staff habe. Einige haben schon viel Erfahrung. Wir sind immer ruhig geblieben. Das ist extrem wichtig, glaube ich. Und das ist für mich die wichtigste Lehre aus diesen ersten Monaten. Man darf nicht stur sein, muss miteinander reden, ein, zwei Dinge ändern. Aber vor allem an das glauben, was man macht. Und ich glaube, jeder Trainer wird mit der Erfahrung besser, wenn er offen bleibt für Neues.