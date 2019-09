Hinter dem 37-Jährigen vom Team Deceuninck-QuickStep klassierten sich auf dem mit knapp 220 Kilometer längsten Teilstück der diesjährigen Spanien-Rundfahrt von Aranda del Duero nach Guadalajara der Ire Sam Bennett und der Franzose Rémi Cavagna auf den nachfolgenden Plätzen.

Zur Spitzengruppe gehörte mit Silvan Dillier auch einer der drei Schweizer. Der Aargauer fuhr bei der spektakulären 17. Etappe auf den sehr guten 9. Platz.

Die ursprünglich 35 Fahrer umfassende Fluchtgruppe hatte sich bei der wegen Rückenwinds sehr schnellen Etappe auf einer Windkante zu Beginn abgesetzt. Für die Spaltung des Feldes sorgten Gilbert, der bereits die 12. Etappe in Bilbao für sich entschieden hatte, und sein Team gleich selbst.

Der Leader Primoz Roglic und die meisten anderen Favoriten erreichten das Ziel mit einem Rückstand von fünfeinhalb Minuten. Den Sprung in die Fluchtgruppe geschafft hatte Nairo Quintana. Der Kolumbianer verbesserte sich deshalb in der Gesamtwertung um vier Positionen und ist neu der erste Verfolger von Roglic in der Gesamtwertung. Roglic führt neu 2:24 Minuten vor Quintana und 2:48 vor dem Spanier Alejandro Valverde.

Am Donnerstag geht es wieder in die Berge. Auf dem 177,5 Kilometer langen Weg von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra haben die Radprofis vier Bergpreise der 1. Kategorie zu absolvieren.