Es war ein Rennen der knappen Abstände. 39 Hundertstel trennten am Ende die beiden Slowenen, der Dritte Tom Bohli verlor nur 71 Hundertstel auf den Sieger. Der 25-Jährige Ostschweizer bekundete damit erneut Pech. Vor einem Jahr war er in Freiburg im Kampf um den Sieg im Prolog nur knapp dem Australier Michael Matthews unterlegen.

So strahlte am Ende einer, mit dem im Vorfeld kaum einer gerechnet hatte. "Ich habe mich selber überrascht", sagte Tratnik, der seinen ersten Sieg im Rahmen der World Tour feierte. "Normalerweise schlägt Primoz immer mich." Der vierfache Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin aus Deutschland und der Brite Geraint Thomas, der Tour-de-France-Sieger des letzten Jahres, verpassten als Vierter und Fünfter das Podest nur knapp.

Eine leise Enttäuschung setzte es für Stefan Küng ab. Der Ostschweizer wurde nach einem verhaltenen Start mit knapp fünf Sekunden Rückstand Siebenter. Claudio Imhof erlitt einen Defekt. Der Belgier Victor Campenaerts, seit zwei Wochen Inhaber des Stundenweltrekords auf der Bahn, stürzte und fiel damit aus der Entscheidung um den Tagessieg.

Fortgesetzt wird die Tour am Mittwoch mit der 1. Etappe von Neuenburg nach La Chaux-de-Fonds über 168,4 km, in der die Fahrer fünf Bergpreise der 2. Kategorie zu bewältigen haben. Die Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Genf.