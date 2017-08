Der 23-Jährige besitzt bei der amerikanisch-schweizerischen Mannschaft noch einen Vertrag für die laufende sowie die kommende Saison, wie er selbst gegenüber der NZZ betonte.

In der Radsportszene kursierte laut der Zeitung das Gerücht, Küng sei für 2018 noch vertragslos. Auch die Branchen-Website Pro Cycling Stats hatte dies vermeldet. Die Teamleitung von BMC gibt laut NZZ in aller Regel keine Angaben über die Dauer der Verträge mit ihren Fahrern macht.

2014 hatte der Thurgauer Küng beim BMC Racing Team seinen ersten "mehrjährigen" Profi-Vertrag erhalten. Über die Dauer jenes Kontrakts wurden damals keine Angaben gemacht.

Küng war in der letzten Woche vorübergehend Leader der Benelux-Rundfahrt. Zudem gewann er in diesem Jahr unter anderem eine Etappe sowie die Punktewertung der Tour de Romandie sowie den Schweizer Meistertitel im Einzelzeitfahren. An der Tour de Suisse belegte er im Auftakt- sowie Schlusszeitfahren jeweils den 2. Rang.

Bei der World-Tour-Equipe BMC stehen neben Küng mit Silvan Dillier, Tom Bohli, Michael Schär, Danilo Wyss und neuerdings Kilian Frankiny weitere Schweizer unter Vertrag. Das Team wird vom Zürcher Milliardär Andy Rihs finanziert.