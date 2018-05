Etappenplan (total 1215 km/16'471 m HD). Samstag, 9. Juni: 1. Etappe, Mannschaftszeitfahren in Frauenfeld (18 km). – Sonntag, 10. Juni: 2. Etappe, Rundkurs in Frauenfeld (155 km). – Montag, 11. Juni: 3. Etappe, Oberstammhein–Gansingen (182 km). – Dienstag, 12. Juni: 4. Etappe, Gansingen–Gstaad (189 km). – Mittwoch, 13. Juni: 5. Etappe, Gstaad–Leukerbad (155 km). – Donnerstag, 14. Juni: 6. Etappe, Fiesch–Gommiswald (186 km). – Freitag, 15. Juni: 7. Etappe, Eschenbach/Atzmännig–Arosa (170 km). – Samstag, 16. Juni: 8. Etappe, Rundkurs in Bellinzona (123 km). – Sonntag, 17. Juni: 9. Etappe, Einzelzeitfahren in Bellinzona (34 km).