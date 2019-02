Das Quartett mit Claudio Imhof, Cyrille Thièry, Stefan Bissegger und Robin Froidevaux erreichte das Ziel in 3:57,834 Minuten und trifft am Mittwochabend im direkten Duell auf Deutschland. Die schnellste Zeit in der Qualifikation gelang in 3:52,152 den Australiern. Dahinter folgen Olympiasieger und Titelverteidiger Grossbritannien, Dänemark und Neuseeland.

Im besten Fall liegt für die Schweizer in der Hauptrunde noch Bronze drin, realistischer scheint aber eine Klassierung zwischen Rang 5 und 8.