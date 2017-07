Der Weltmeister aus der Slowakei gewann nach 130 km in Krakau den Massensprint vor dem Australier Caleb Ewan. Dritter wurde der Niederländer Danny van Poppel.

Sagan war vor dreieinhalb Wochen nach der 4. Etappe in Vittel nach einem Zwischenfall mit dem Briten Mark Cavendish von der Frankreich-Rundfahrt ausgeschlossen worden. Cavendish hatte bei seinem Sturz einen Schulterblattbruch erlitten.

Die Rundfahrt in Polen, die zum 74. Mal stattfindet, dauert sieben Tage und endet am kommenden Freitag mit einer Bergankunft in Bukowina Tatrzanska.