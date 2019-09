Geschlagen wurde Roglic auf dem Weg von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra einzig von Sergio Higuita. Der 22-jährige Kolumbianer, ein weiteres grosses Talent aus Südamerika, feierte bei seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt gleich seinen ersten (Solo-)Sieg als Profi.

In der Gesamtwertung verlor Higuitas Landsmann Nairo Quintana seinen 2. Rang, den er am Vortag erobert hatte, an Alejandro Valverde. Während Quintana an der letzten Steigung den Anschluss an die Spitzengruppe verlor und entsprechend Zeit einbüsse, klassierte sich Weltmeister Valverde zeitgleich mit Roglic als Etappendritter.

Roglic steuert scheinbar ungefährdet seinem ersten Gesamtsieg an einer der drei grossen Rundfahrten entgegen. Der ehemalige Skispringer weist in der Gesamtwertung nun einen Vorsprung von 2:50 Minuten auf Valverde auf. Quintana als Dritter liegt bereits 3:31 Minuten zurück.

Bevor am Samstag in der letzten Bergetappe die Entscheidung fällt, steht am Freitag ein Überführungsteilstück von Avila nach Toledo im Programm. Nennenswerte Schwierigkeiten auf den gut 165 Kilometern gibt es keine.