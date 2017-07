Die Entscheidung hätte allerdings knapper nicht ausfallen können. Von Auge war der Sieger nicht auszumachen. Erst das Zielfoto brachte die Gewissheit, dass sich Kittel vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen und dem Australier Michael Matthews durchgesetzt hatte. Millimeter entschieden nach 213,5 km.

Kittel feierte den dritten Tagessieg in der aktuellen Rundfahrt, nachdem er schon am letzten Sonntag in Lüttich und tags zuvor in Troyes gewonnen hatte. Insgesamt war es sein 12. Erfolg im Rahmen der Tour de France. Damit egalisierte der 29-Jährige aus Erfurt die deutsche Bestmarke. Erik Zabel hatte es von 1995 bis 2002 ebenfalls auf ein Dutzend Siege in der Frankreich-Rundfahrt gebracht.

In der Gesamtwertung gab es an der Spitze keine Veränderungen. Der Brite Chris Froome liegt weiterhin 12 Sekunden vor seinem Landsmann und Teamkollegen Geraint Thomas sowie 14 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru.

Die Etappe verlief nach dem demselben Muster wie jene vom Vortag. Kurz nach dem Start verabschiedeten sich die beiden Franzosen Maxime Bouet und Yohann Gène sowie der Italiener Manuele Mori und der Niederländer Dylan van Baarle. Das Feld gewährte dem Quartett aber nie mehr als vier Minuten Vorsprung. 6 km vor dem Ziel war die Flucht beendet.

In den Etappen vom Wochenende werden die Anwärter auf den Gesamtsieg wieder gefordert sein. Am Samstag macht die Tour im Jura halt, am Sonntag geht es nach Chambéry. In beiden Teilstücken stehen kurz vor dem Ziel Bergwertungen auf dem Programm.