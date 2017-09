Knapp dahinter sicherte sich im Sprint der Gesamtersten Vincenzo Nibali vor Chris Froome den 3. Rang (beide 0:31 zurück). Der Italiener hatte im obersten Teil des 12 km langen Schlussanstiegs zusammen mit dem Spanier Alberto Contador angegriffen.

Doch das illustre Duo vermochte den Leader aus Grossbritannien nie gross zu distanzieren. Der vierfache Tour-de-France-Sieger Froome behielt ohne Panik sein Tempo bei und schloss rund 2 km vor dem Ziel wieder auf.

Noch 55 Sekunden Vorsprung

Dank den vier Sekunden Bonifikation reduzierte Nibali im Gesamtklassement den Rückstand auf Froome auf 55 Sekunden. Dahinter folgt neu der Niederländer Wilco Keldermann (2:17 zurück). Der bisherige Dritte, der Kolumbianer Esteban Chaves, fiel noch hinter den Russen Ilnur Sakarin in den 5. Rang zurück.

Der 27-jährige Majka, bei der Tour de France schon dreimal Etappensieger und zweimal Bergkönig (2014 und 2016), holte sich am Samstag nach den 175 km von Ecija nach Sierra de la Pandera seinen ersten Vuelta-Tagessieg. Für Polen war es hingegen an dieser Rundfahrt bereits der dritte. Majkas Landsmann Tomasz Marczynski hat in der 6. und 12. Etappe triumphiert.

Am Sonntag folgt in der Spanien-Rundfahrt gleich die nächste anspruchsvolle Bergetappe mit dem abschliessenden Hors-Catégorie-Anstieg zur Alto Hoya de la Mora in der Sierra Nevada auf 2510 Metern über Meer. Dieses Teilstück führt nur über 129,4 km.