Der 30-Jährige, der für das mit einer Schweizer Lizenz antretende Team Katjuscha fährt, setzte sich im Sprint gegen den Italiener Elia Viviani und den Niederländer Moreno Hofland durch.

Kristoff löste als Europameister Peter Sagan ab, der bei der Premiere vor einem Jahr im französischen Plumelec den Titel geholt hatte. In diesem Jahr gewann Kristoff in Frankfurt und in London bereits zwei Eintagesrennen auf der World Tour.

Von den sechs gestarteten Schweizern klassierte sich keiner in den vordersten Positionen. Swiss Cycling trat in Dänemark nur mit der zweiten Garde an. Sämtliche bei World-Tour-Teams engagierten Schweizer verzichteten auf einen Start.