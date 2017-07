Neff musste sich für nähere Untersuchungen in ein Spital begeben. Dort konnte festgestellt werden, dass sich die EM-Titelhalterin im Cross-Country keinen Bruch zugezogen hat. "Vor Freitagmorgen wissen wir sicherlich nicht, wie es genau weitergeht", liess Nationaltrainer Edi Telser verlauten.

Die Titelkämpfe in der Lombardei beginnen am Freitag. Das Cross-Country-Rennen der Frauen steht am Sonntag auf dem Programm.