Wie so oft reichte das aber nicht, um am Ende noch um den Sieg mitfahren zu können. In der letzten Runde wurde das verbliebene Trio (Bissegger musste in der achten Runde abreissen lassen) vom heranrasenden Feld geschluckt.

Für Pellaud (Sieger der Bergwertung) und Friesecke (Sieger der Sprintwertung) blieb dennoch etwas Zählbares zurück nach dem Parforceritt. Vor allem der Zürcher Oberländer Friesecke, der für das österreichische Team Vorarlberg fährt, hinterliess einen sehr guten Eindruck im Heimatkanton seiner Mutter: «Das ist mein Lieblingsrennen. Ich wollte hier unbedingt etwas zeigen», sagte er stolz.

Am Ende waren die beiden Schweizer in der finalen Kristoff-Show nur noch Statisten. Genauso wie Michael Albasini, der auf der Jagd nach seinem dritten Tagessieg in Gippingen chancenlos blieb. «Ausser Spesen nichts gewesen», lautete das Fazit des Thurgauers. Das galt zum Glück nicht für die Organisatoren. Sie hatten mit Alexander Kristoff ihren Traumsieger.