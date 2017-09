Die Schweiz trat in der Besetzung Nino Schurter, Jolanda Neff, Filippo Colombo, Joel Roth, Sina Frei als favorisiertes Team zum ersten Wettbewerb der Titelkämpfe im Nordosten Australiens an. Das Quintett wurde dieser Rolle vollauf gerecht. Den ersten Schweizer Titelgewinn in der Staffel seit sieben Jahren brachten die fünf mit 24 Sekunden vor den Dänen ins Ziel, die im Kampf um die Silbermedaille die zeitgleichen Franzosen hinter sich liessen.

Als Schurter das letzte der fünf Teilstücke in Angriff nahm, hatte er nur noch die kanadische U23-Fahrerin Anne Julie Tremblay vor sich. Für den Olympiasieger und fünffachen Weltmeister war es so ein Leichtes, die 50 Sekunden Rückstand aufzuholen und den Titelgewinn perfekt zu machen. "Meine Teamkollegen habe es mir richtig einfach gemacht", sagte der zufriedene Bündner, der auch am Samstag als grosser Favorit antritt und im Einzelrennen seinen sechsten WM-Titel anpeilt.