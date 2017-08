Froome siegte 4 Sekunden vor dem Kolumbianer Esteban Chaves, der erst auf den letzten Metern eine Lücke aufgehen liess. Gegenüber dem Südamerikaner machte Froome dank der Bonifikationen vier weitere Sekunden gut.

Damit liegt der Brite in der Gesamtwertung neu 36 Sekunden vor Chaves. Der Ire Nicolas Roche liegt als Dritter bereits über eine Minute hinter dem vierfachen Gesamtsieger der Tour de France.

Der Kampf der Favoriten konzentrierte sich auf den letzten der vier Kilometer langen Schlusssteigung. Erst hier attackierte Froome, doch dies tat er dann derart vehement, dass einzig Chaves und der Kanadier Michael Woods einigermassen mithalten konnten.

Erstaunlich am Sieg von Froome war die Tatsache, dass erst sein zweiter in dieser Saison war. Premiere hatte der 32-Jährige an der Tour de France gefeiert, die er ja ohne Etappensieg gewonnen hatte.

Nach einem Ruhetag wird die Vuelta erst ab Dienstag mit zwei schweren Bergetappen fortgesetzt.