In den verbleibenden fünf Tagen des 101. Giro folgen noch drei Bergankünfte: am Donnerstag in Prato Nevoso, am Freitag in Bardonecchia und am Samstag in Cervinia. Die hügelige 17. Etappe führt am Mittwoch über 155 km von Riva del Garda nach Iseo. Zu Ende geht die dreiwöchige Rundfahrt am Sonntag mit einem kurzen Teilstück in Rom.