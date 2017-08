Der Brite führt in der Gesamtwertung unverändert mit 36 Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Esteban Chaves. Der drittplatzierte Nicolas Roche konnte indes eine knapp halbe Minute gutmachen. Der Ire liegt zeitgleich mit Chaves auf Platz 3.

Der Tagessieg ging an den Italiener Matteo Trentin, der aus einer ursprünglich 18 Fahrer umfassenden Fluchtgruppe heraus im Zweierspurt vor dem Spanier José Joaquin Rojas gewann. Trentin hatte in der ersten Vuelta-Woche schon die Etappe in Tarragona - damals im Spurt des Feldes - für sich entschieden. Er bescherte seiner belgischen Mannschaft Quick-Step Floors den bereits vierten Erfolg in der aktuellen Vuelta.

Angriffe der Favoriten waren am letzten Berg ausgeblieben. Erst in der 21,8 km langen Abfahrt zum Ziel versuchte es der Italiener Vincenzo Nibali mit einer Attacke. Der Sizilianer konnte zunächst eine Lücke aufreissen, wurde aber schliesslich wieder gestellt. Besser machte es der Gesamt-Dritte Nicolas Roche, der im zweiten Teil der langen Abfahrt fast eine halbe Minute auf die Mitfavoriten um Froome herausholte.