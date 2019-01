Grove hatte im Juli bei den US-Meisterschaften in Breinigsville das Rennen in seiner Altersklasse in einer Weltrekordzeit gewonnen - allerdings war er auch der einzige Fahrer in der Gruppe der 90- bis 94-Jährigen.

Bei einer Dopingprobe nach dem Rennen wurde in Groves Urin das anabole Steroid Epitrenbolon nachgewiesen. Es sei aber anzunehmen, dass Grove die verbotene Substanz am Abend vor dem Wettkampf beim Verzehr von belastetem Fleisch zu sich genommen habe, teilte die Usada mit. Der 90-Jährige wurde daher nicht gesperrt.