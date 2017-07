Einen festen Wohnsitz hat er nicht. «Ich bin nur zehn Wochen im Jahr in der Schweiz, das lohnt sich nicht.» Stattdessen steigt er beim Grossvater in Schaffhausen, Vater Sandro in Lausanne oder Mutter Pirjo in Vantaa, nördlich von Helsinki, ab. «Ich führe ein Leben aus dem Koffer.» Sein einziger Besitz ist das Auto, das derzeit in Hamburg steht. Was er verdient, investiert er in die Karriere. Mit Olli Leppanen und Tuomas Sketola stehen zwei Trainer auf seiner Lohnliste, die sich die Betreuung aufteilen. Dazu kommt Fitnesstrainer Pekka Kainulainen. Dass er in London im Hauptfeld steht, sei «eine sehr schöne Überraschung». Auf Rasen habe er aber wohl erst etwa 20 Tage gespielt.

Übersteht er die erste Runde, rückt er erstmals in die Top 100 der Welt vor. Es soll ein Zwischenschritt sein. «Ich werde mich nicht zurücklehnen, sondern will unter die ersten 50.» Heinz Günthardt, als Berater von Swiss Tennis Ansprechpartner für Laaksonen, ist überzeugt von dessen Potenzial. Entscheidend sei, dass Laaksonen selber das Gefühl habe, dort hinzugehören. Der sagt über den Startgegner lächelnd: «Sicher nicht einfach, aber sicher einfacher als Roger.»

Haben ihm ordentlich Geld eingebracht: alle Turniersiege von Roger Federer