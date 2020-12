Postensuche auf schmalen Latten: Flavio Ehrler setzt auf eine Randsportart

Dieses Rennen wird er so schnell nicht vergessen. Ende Februar war es, als Flavio Ehrler an der Jugend-EM (U17) im Ski-Orientierungslauf in Schweden in der Staffel für das Schweizer-Trio als Schlussläufer an dritter Stelle auf die Strecke geschickt wurde. Gejagt vom russischen Konkurrenten, holte er alles aus sich heraus, überquerte ausgepumpt die Ziellinie und sicherte der Schweiz bei seinem Debüt auf der internationalen Bühne die Bronzemedaille. Diese Auszeichnung steht als bisheriger Karrierehöhepunkt im Palmarès des Surseers (OLV Luzern), damit machte er sich zwei Tage vor seinem 16. Geburtstag das schönste Geschenk. 2019 gewann er an der Junioren-SM die Silbermedaille über die Kurzdistanz.

Acht bis neun Stunden wendet Flavio Ehrler in der Woche für das Training auf. Er gehört dem nationalen Junioren-Ski-OL-Kader (U17) an und besucht das Gymnasium Plus in Schüpfheim. «So bringe ich Schule und Sport gut unter einen Hut», sagt er. Vormittags ist Unterricht, der Nachmittag ist dem Sport gewidmet. Dann heisst es: ab auf die Rollskis oder zum Krafttraining. Auch Laufen und Biken sind immer mal wieder angesagt. Wenn es die Schneeverhältnisse erlauben, ist er auf den Loipen in Engelberg oder in Salwideli anzutreffen.

Flavio Ehrler ist auch ein begeisterter Freerider

In der letzten Saison schlug das Schweizer Kader seine Zelte trainingsmässig auch in Norwegen und Finnland auf, wegen Corona blieb nun eine Reise in den Norden aus. Im Oktober war unter anderem der Dachsteingletscher in Österreich eine Trainingsdestination, Kaderzusammenzüge fanden auch in Lenzerheide statt. Ski-OL wird in der Skatingtechnik absolviert, trotzdem hält ab und zu der klassische Stil Einzug in die Übungseinheiten. Damit die Abfahrten beim Wettkampf in der Loipe nicht zur Stolperfalle werden, wird schon mal mit den Langlaufskis eine Piste runtergefahren. «Das macht immer viel Spass», sagt Flavio Ehrler, der hobbymässig auch im alpinen Skibereich unterwegs und vor allem vom Freeriden begeistert ist.