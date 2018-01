Hirscher führt gegen die Schweiz 14 zu 0

Marcel Hirscher führt im Duell mit dem Schweizer Team mit 14 zu 0. 14-mal stand der Österreicher in den vergangenen 10 Renn-Wochenenden in Adelboden auf dem Podest. Seit 2008 aber nie mehr ein Schweizer. Wie schon 2012 gelang Hirscher 2018 der Doppelsieg in Riesenslalom und Slalom. Sieben seiner mittler- weile 52 Weltcupsiege hat der 28-Jährige damit am Chuenisbärgli gefeiert. Noch zwei Weltcupsiege fehlen und er hat Hermann Maier eingeholt. Einzig die 88 Siege von Ingemar Stenmark sind noch nicht in Reichweite. Am kommenden Sonntag will Hirscher eine der wenigen Lücken in seinem Erfolgsausweis füllen: Der Sieg im Lauberhorn-Slalom fehlt ihm. (mpr)