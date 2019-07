1. Gang

Einen solch krassen Fehlstart dürften die Berner in der Geschichte des Brünig-Schwingets noch nie erlebt haben. Den Berner Spitzenschwingern misslingt praktisch alles. Der Obwaldner Benji von Ah bezwingt Schwarzsee-Sieger Matthias Aeschbacher souverän. Anschliessend bettet der Luzerner Sven Schurtenbereger den Berner Simon Anderegg. Bernhard Kämpf - immerhin zweifacher Brünig-Sieger - wird von Joel Wicki ins Sägemehl gewuchtet. Und schliesslich macht Pirmin Reichmuth mit Kilian Wenger kurzen Prozess und gewinnt platt - ebenfalls im ersten Zug. Einzig Schwingerkönig Matthias Glarner kann die Blamage ein wenig abfedern. Glarner stellt mit dem Schwyzer Christian Schuler.

Weitere Siege gab es auch für die Innerschweizer Mike Müllestein (gegen Niklaus Zenger), Marcel Mathis (gegen Willy Graber) und Adrian Steinauer (gegen Patrick Schenk). Kurzfristig abmelden musste sich Reto Nötzli. Den Schwyzer plagen offenbar Magen-Darm-Probleme.

Die Spitzenpaarungen des 1. Gangs

Reichmuth Pirmin (ZG)*** - Wenger Kilian (BE)***

Schuler Christian (SZ)*** - Glarner Matthias (BE)***

Wicki Joel (LU)** - Kämpf Bernhard (BE)***

von Ah Benji (ONW)*** - Aeschbacher Matthias (BE)**

Schurtenberger Sven (LU)*** - Anderegg Simon (BE)***

Müllestein Mike (SZ)*** - Zenger Niklaus (BE)***

Gloggner Philipp (LU)*** - Ruedi Roschi (BE)**

Suppiger René (LU)*** - Gnägi Florian (BE)***

Adrian Steinauer (SZ)** - Schenk Patrick (BE)***

Mathis Marcel (ONW)*** - Graber Willy (BE)***

Fankhauser Marco (LU)** - Gobeli Patrick (BE)**

Bieri Marcel (ZG)** - Gapany Benjamin (FR)**

Kramer Lario (FR)** - Wiget Michael (BE)**