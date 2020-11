Phantasielos und nervös: Die Auftritte der Schweizer Handballer geben zu denken

Für eine Niederlage in Dänemark muss man sich nicht schämen. Schliesslich sind die Dänen immer noch amtierender Weltmeister und Olympiasieger. Eine Handball-Grossmacht. Zieht man noch die spezielle Vorbereitung in Betracht – das Schweizer Nationalteam konnte wegen Corona-Tests erst am Spieltag nach Aarhus reisen – ist die 26:31-Niederlage akzeptabel.

Trotzdem erinnerte der Auftritt der Schweizer an jenen ziemlich missratenen zum Auftakt der EM im Januar gegen Gastgeber Schweden (21:34). Ähnlich nervös, ehrfürchtig und konfus. Immerhin fanden die Schweizer in Dänemark nach der Pause ins Spiel. Entschieden die zweite Halbzeit sogar für sich. Was auch Trainer Michael Suter zuversichtlich stimmte. «All die guten Sachen nehmen wir mit für das Heimspiel gegen Nordmazedonien. Dänemark ist zwar der verdiente Sieger, aber wir haben Moral getankt für Samstag.»

Das Ziel ist klar: Platz 2 und damit die sichere Qualifikation für die EM

Die Rollenverteilung in der Gruppe ist klar. Dänemark ist der unbestrittene Favorit. Finnland der klare Aussenseiter. Nordmazedonien und die Schweiz kämpfen um Platz 2, der zur direkten EM-Qualifikation berechtigt. Natürlich, es gibt auch eine Möglichkeit, als einer der besten Gruppendritten an die EM in Ungarn und der Slowakei zu fahren. Darauf zu spekulieren wäre ein Vabanque-Spiel.