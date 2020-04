Para-Cycling-Fahrer Roger Bolliger sagt über die Absage der Paralympischen Spiele: «Uns wird auf brutale Art und Weise aufgezeigt, wie winzig wir in diesem Kosmos sind»

Am Ende war es fast eine Erlösung, als endlich die Nachricht kam, dass die Paralympischen Spiele nicht in diesem Sommer stattfinden, sagt Roger Bolliger. Er hätte nicht verstanden, wenn die Wettkämpfe unter diesen Vorzeichen stattgefunden hätten. Mitte März wurden die Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben, wäre es nach Bolliger gegangen, hätte man schon viel früher die Konsequenzen ziehen können. «Einerseits hiess es immer, man wolle das Beste für die Sportler, andererseits zögerte man doch noch lange mit der Entscheidung.» Für ihn sei schon früh absehbar gewesen, dass im Spätsommer keine Wettkämpfe möglich sein dürften.



Mitte Februar weilte Bolliger für drei Wochen im Trainingslager auf Zypern, danach in Magglingen. Er sei gesund, es wäre eigentlich alles gut. Wäre. «Denn die Situation beschäftigt mich sehr. Es ist bedrückend», sagt Bolliger. Man habe immer das Gefühl gehabt, der Mensch habe alles unter Kontrolle. «Und jetzt wird uns auf brutale Art und Weise aufgezeigt, wie winzig wir in diesem Kosmos sind. Und dass nichts selbstverständlich ist.» Selbstverständlich ist für ihn persönlich nichts mehr, seit er im Oktober 2002 bei einem Arbeitsunfall in einer Käserei sein rechtes Bein verlor.



«Der Sport ist wie die Luft zum Atmen»

Früher war er Geräteturner und spielte Faustball, der Sport sei für ihn schon immer wichtig gewesen, sagt der 45-Jährige, «wie die Luft zum Atmen». Noch in der Rehaphase trainierte er sein linkes Bein auf dem Veloergometer und brachte sich an den Wochenenden das einbeinige Radfahren auf seinem Mountainbike bei. Im April 2004, kurz nach Ende der Rehabilitation, bestritt er beim GP Gippingen sein erstes Radrennen, 2007 nahm er in Bordeaux an den Weltmeisterschaften teil. Und 2016 folgte der vorläufige Höhepunkt mit den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro.