Ein unvergessliches Ereignis in der Geschichte der Winterspiele fand vor 38 Jahren statt, 1980 in Lake Placid. Mitten im Kalten Krieg trafen am 22. Februar die Eishockeymannschaften der Sowjetunion und der USA in der Finalrunde aufeinander. Hier die so gut wie unbesiegbaren, unter professionellen Bedingungen spielenden Staatsamateure der UdSSR, geschult von "Väterchen" Wiktor Tichonow, dort die in einer jungen College-Mannschaft versammelten wahren Amateure.

Der Ausgang des Spiels war eine Sensation. Die Studenten gewannen 4:3 und kreierten das "Miracle on Ice". Zwei Tage später stellten sie mit einem Erfolg gegen Finnland den nicht für möglich gehaltenen Olympiasieg sicher. Die denkwürdigen Ereignisse von Lake Placid wurden in einem Kinofilm verarbeitet, mit Karl Malden in der Rolle des US-Trainers Herb Brooks.