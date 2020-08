«Oh mein Gott, das ist das richtige Leben»: Wie ein Tennis-Spieler sein Glück während des Lockdowns in einem Steinbruch fand

Bengaluru, eine 11,4-Millionen-Stadt im Südwesten Indiens, Zentrum der Informatik-Industrie, dadurch eine der modernsten und am schnellsten wachsenden Städte des Subkontinents. Und trotzdem ist es einer dieser Orte, an die Tennisspieler nur reisen, um ein wenig Geld zu verdienen, sich in der Weltrangliste zu verbessern und hoffen, es sei ihr letzter Besuch. Matt Reid ist nicht zum ersten Mal in Bengaluru, aber vermutlich das letzte Mal. Mit dem Inder Saketh Myneni erreichte er die Halbfinals, was ihm 1620 Dollar Preisgeld einbrachte. Gerade einmal genug Geld, um die Reisekosten an die nächste Destination zu begleichen: Delray Beach, USA, Florida. Doch weil er sich am Knie verletzt hatte, konnte Reid gar nicht erst antreten. Reid flog weiter nach Acapulco, Mexiko, um einige seiner besser klassierten australischen Kollegen zu unterstützen. Von dort nach Los Angeles und weiter nach Indian Wells. Für ihn ist es die Endstation.



Reid sass mit seinen Freunden beim Nachtessen, als ihn die Nachricht ereilte, dass das Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt werde – und das, obwohl damals in Kalifornien gerade der erste Fall diagnostiziert worden war. Sie lachten, glaubten an einen schlechten Witz. Und doch entschieden sie alle, so schnell wie möglich in die Heimat zu reisen. «Wenn am Flughafen jemand hustete, drehten alle fast durch», erinnert sich Reid. Als er Mitte März in seiner Heimat Sydney landet, fühlt er sich erleichtert. Nicht nur aus Angst vor einer Ansteckung. Sondern auch, weil er müde war vom Hamsterrad des Profisports. «Das erste Mal in meinem Leben kam ich nach Hause, und konnte Zeit mit meiner Familie verbringen - ohne den Gedanken, dass ich bald wieder gehen werde», sagt Reid. Seit 2009 ist er Profi und führte ein Leben aus dem Koffer, spielte Turniere in Polen, Korea, Serbien, Honolulu, Panama oder eben Indien