Oberste Schweizer Tennis-Diplomatin sagt: «Tennis hat ein schlechtes Bild abgegeben, auch wenn Djokovic gute Absichten hatte»

Mit Novak Djokovic führt ein Mann den Spielerrat der Männer an, der während der Corona-Pandemie den Unmut seiner Kollegen mit seiner Adria-Tour und einer aufreizend zur Schau getragenen Ignoranz auf sich gezogen hat. Nun wurden Djokovic, seine Frau Jelena, weitere Spieler, Betreuer, die hochschwangere Frau eines Spielers, Kinder und Politiker positiv auf das Coronavirus getestet. Über 100 Menschen in der Region der kroatischen Küstenstadt Zadar wurden in Quarantäne versetzt. Es ist eine von vielen, aber längst nicht die einzige Herausforderung, mit der sich das Profitennis in der globalen Gesundheitskrise konfrontiert sieht.



Bereits seit Mitte März ruht der Spielbetrieb, für viele Spieler, Trainer und Betreuer hat das existenzielle Probleme zur Folge. Zwar fallen Ausgaben weg, aber auch Verdienstmöglichkeiten. Anders als die Weltbesten sind sie von dein Einnahmen aus Preisgeldern abhängig, viele haben keine oder nur wenige Sponsoren. Zudem waren in zahlreichen Länden der Welt die Sportanlagen zumindest vorübergehend gesperrt, was für Tennisspieler und Tennisspielerinnen einem Berufsverbot gleichkommt. Nicht einmal auf die Notlösung, Hobby-Spieler zu unterrichten, konnten sie zurückgreifen.