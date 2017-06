Stefan Küng kämpfte in der 3. Etappe, die über 159,3 km von Menziken nach Bern führte, vehement um das gelbe Emblem, das er tags zuvor erobert hatte. In den Zwischen-Sprints unterwegs sicherte er sich je eine Sekunde Bonifikation, doch 10 km vor dem Ziel fiel er in der hektischen und nicht ungefährlichen Schlussphase im Feld in eine hintere Position. Das liess ich in den engen Strassen der Berner Innenstadt nicht mehr korrigieren. "Aber auch wenn ich noch mitgekommen wäre, so hätte es dennoch nicht gereicht, das Trikot zu verteidigen", musste Küng einsehen.

Denn der spurtstarke Australier Michael Matthews, nur eine Sekunde hinter Küng zur Etappe gestartet, sicherte sich im Endkampf als Sieger 10 Sekunden Bonifikation. Souverän verwies Matthews im Sprint den slowakischen Weltmeister Peter Sagan und den Deutschen John Degenkolb auf die Plätze 2 und 3. Der Australier, der schon in allen grossen Rundfahrten Etappensiege verbuchen konnte, liegt nun in der Gesamtwertung 10 Sekunden vor dem holländischen Giro-Gesamtsieger Tom Dumoulin und 11 Sekunden vor Sagan.