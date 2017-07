Bernegger also steht in den Katakomben und redet über sein Team. Er zieht sich gut aus der Affäre, das muss man ihm lassen. Ziemlich schnell sagt er: «Ich sehe das Ergebnis. Es ist schlimm. Ich habe keine Chance, irgendetwas schönzureden. Ich will ja kein Bluffer sein.» Woraus also zieht Bernegger die Hoffnung? Woraus das Vertrauen in sein Team, das man ihm beim Zuhören abkauft? «Ich spüre: Meine Spieler wollen rebellieren», sagt er. Vielleicht ist es die einzige Hoffnung von GC. Dass diese zusammengewürfelte Truppe tatsächlich so etwas wie Stolz entwickelt, um sich aus der bereits misslichen Lage zu befreien. Wobei: Allzu viel Kampfkraft und Persönlichkeit war bis anhin auf dem Rasen nicht zu erkennen.

Das GC der Saison 2017/18 ist ein Team von Desperados. Die Transfers durften den Sportchef Mathias Walther nichts kosten. Also hat er Spieler verpflichtet, die alle auf irgendeine Weise in Problemen feststecken. Ob sich aus dieser Mischung ein schlagkräftiges Team bauen lässt, ist fraglich. Und ob der Umbruch gerade derart stark sein musste, ist die andere Frage. Acht Zuzüge und acht Abgänge waren es alleine in diesem Sommer.