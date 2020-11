Novak Djokovic und seine Pirouetten: «Manche sagen nun, ich sei ein Heuchler»

Der Deal: Man wollte Kermodes Nachfolger, dem Italiener Andrea Gaudenzi, ein Jahr Zeit lassen, seine Ideen umzusetzen. Das war noch, bevor ein Virus die Spielregeln in Gesellschaft und Sport diktierte.

Das provozierte heftige Reaktionen. Männer- und Frauentour (ATP, WTA), der Tennisweltverband (ITF) und die Grand-Slam-Turniere verurteilten das Vorgehen in einer gemeinsamen Erklärung. Djokovic brüskierte damit auch Roger Federer und Rafael Nadal, die im Sommer 2019 in den Spielerrat zurückgekehrt waren, nachdem es bei der Absetzung des ehemaligen ATP-Chefs Chris Kermode Irritationen und Indiskretionen gegeben hatte. Anfang Jahr hatte man sich auf einen Burgfrieden geeinigt.

Manchmal fällt es schwer, einzuordnen, was Novak Djokovic mehr ist: Spieler oder Spielball der Interessen. Kaum ein grosser Spieler hat sich in den letzten Jahren dermassen leidenschaftlich für seine Visionen für die Zukunft des Tennis eingesetzt wie der 17-fache Grand-Slam-Sieger. Erst sass er lange im Spielerrat der ATP, den er bis Ende August präsidierte. Danach gründete er die PTPA (Professional Tennis Players Association), eine Gewerkschaft, die den Spielern mehr politisches Gewicht geben soll. Gleichzeitig traten Djokovic und seine Mitstreiter aus dem Spielerrat aus.

Spieler wollen Novak Djokovic

Djokovics Forderungen sind weder neu noch radikal. Unter den Spielern geniessen sie grosse Akzeptanz. Über 60 Spieler sollen der Vereinigung beigetreten sein, weil sie ihre Interessen nicht adäquat repräsentiert sehen. Das liegt an der Struktur der ATP. Diese wird vom Board of Directors geführt, das aus sieben Mitgliedern besteht: dem Präsidenten, drei Turniervertretern und drei Spielervertretern, die vom Spielerrat berufen werden. Dessen Entscheidungen haben allerdings nur konsultativen Charakter. Das letzte Wort hat immer der Präsident: Andrea Gaudenzi.

Nun, drei Monate nach der Gründung seiner Gewerkschaft, steht Novak Djokovic kurz vor der Rückkehr in den Spielerrat. Er wurde von seinen Kollegen zur Wahl aufgestellt, wie er in London bestätigte.«Für mich ist das eine Ehre, ich fühle mich für die Spieler verantwortlich», sagte der Serbe. Noch einmal betonte er, dass es ihm nicht darum gehe, die ATP zu konkurrenzieren, sondern um die Interessen der Spieler zu wahren. Dass es darum gehe, dass auch schlechter klassierte Spieler vom Tennis leben können. Dass diese Spieler einen grösseren Anteil am Preisgeld verdienten.