Novak Djokovic tanzt und feiert in Belgrad trotz Coronakrise oben ohne durch die Nacht

Sommerliche Temperaturen, Sonnenschein, mehrere tausend Zuschauer, dicht an dicht gedrängt, hochklassiges Tennis mit Spielern aus aller Welt, dazu ein musikalisches Rahmenprogramm - der Auftakt der Adria-Tour in Belgrad war ein Erfolg. Novak Djokovic ist der Initiator der Turnierserie, die in den nächsten Wochen auch in Kroatien, Montenegro und Bosnien & Herzegowina Halt macht. Für Djokovic, der in den Halbfinals scheiterte, sind die Auftritte in seiner Heimat eine Herzensangelegenheit. Es fliessen Tränen der Rührung. Der Serbe sagt: «Ich wurde von meinen Emotionen überwältigt, weil mich das alles an meine Kindheit erinnert.»



Berauschend und rührend, unbeschwert und befreiend sind die Bilder, die uns aus Belgrad erreichen. Aber vor allem auch: befremdlich. Sie zeichnen das Bild einer heilen Welt, als wäre Djokovics Heimat derzeit eine Insel der Glückseligkeit, die verschont blieb vom Coronavirus, mit dem sich über acht Millionen Menschen infiziert haben. Djokovic hatte sich in der letzten Woche wiederholt gegen eine Durchführung der US Open im September ausgesprochen, weil die Pläne des Veranstalters vorsehen, dass die Spieler nur von einer Person auf die Anlage begleitet werden dürfen. Auch gegen eine mögliche Impfung ergriff der 33-Jährige Partei.

Keine Zeit für Telefonkonferenz

Bei der Adria-Tour würden die Abstandsregeln eingehalten, hiess es. Die Bilder aber sprechen eine andere, eine eindeutige Sprache. Bis auf den letzten Platz ausverkauft und auch gefüllt war das provisorisch errichtete Stadion in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Zuvor vergnügte sich Djokovic mit seinen Gästen beim Fussballspielen. Nun tauchte ein Video auf, in dem der beste Tennisspieler der Gegenwart mit Alexander Zverev und Dominic Thiem oben ohne tanzend die Nacht zum Tag werden lässt. Für Spieler, die seit Monaten kein Einkommen mehr haben, weil der Spielbetrieb ruht, muss das wie ein Schlag ins Gesicht sein. Denn an der Telefonkonferenz, an der über 400 Spieler teilnahmen, fehlte Djokovic.