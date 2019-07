Ende April wird Justin Gimelstob von einem Gericht in Los Angeles zu drei Jahren Haft auf Bewährung, 60 Tagen gemeinnütziger Arbeit und einer Therapie zur Aggressionsbewältigung verurteilt. Der ehemalige Tennis-Spieler hatte im November 2018 einen Nachbarn auf offener Strasse attackiert und mehr als 50 Mal auf ihn eingeschlagen. Das Gericht betrachtete es auch als erwiesen, dass die Verlobte des Opfers als Folge des erlittenen Traumas in der Folgewoche eine Fehlgeburt erlitt. Gimelstob legte Anfang Mai sein Amt als Spielervertreter im Direktoren-Board der ATP nieder und zog sich vorerst zurück.

Gleichwohl pflegt Novak Djokovic als Präsident des Spielerrats weiter einen engen Kontakt zum Amerikaner, wie er in Wimbledon erklärte. So kam es vor dem Turnier in London auch zu einem Treffen. «Wir pflegen eine freundschaftliche Beziehung und bleiben telefonisch in Kontakt», gab der Serbe zu Protokoll. Das Treffen gilt inzwischen als Auslöser für den Massen-Exodus aus dem Spielerrat. Mit Sergei Stachowski, Robin Haase, Jamie Murray und Dani Vallverdu demissionierten am Samstag, einen Tag nach einem siebenstündigen Treffen, gleich vier der zwölf Ratsmitglieder. Sie machten allesamt fehlenden Einfluss gelten.