Die Nordwestschweizer Sägemehlathleten hatten sich die Hauptprobe zwei Wochen vor dem Unspunnenschwinget anders vorgestellt. Am Teilverbandsfest in Therwil sollte der Tagessieg in den eigenen Reihen gehalten werden. Doch dieses Ziel entrückte vorzeitig. Nach fünf Gängen stand ein Gästesieg fest. Im Schlussgang setzte der Appenzeller «Eidgenosse» Martin Hersche seinen überraschenden Siegeszug fort. In der vierten Kampfminute bezwang er den Berner Matthias Aeschbacher mit einem satt gezogenen Brienzer.

In der Schlussrangliste arbeitete sich Bruno Gisler, der im vierten Gang Hersche unterlegen war, auf den 4. Platz vor. Damit erreichte er die beste Nordwestschweizer Platzierung hinter den beiden Finalisten sowie dem Luzerner Joel Wicki. «Wir haben alles probiert, ja alles riskiert», gab sich Stefan Strebel, der Technische Leiter des Nordwestschweizer Schwingerverbandes, gefasst. «Das wirft uns für Unspunnen nicht aus der Bahn.» Er sehe die Niederlage nicht so «extrem, wie es sich auf der Rangliste präsentiert».

Obwohl die acht Gästeschwinger aus den vier anderen Teilverbänden nicht übermächtig schienen, erwischten die Nordwestschweizer Spitzenschwinger einen miserablen Auftakt. Einzig David Schmid gewann seinen Startgang gegen den bescheidenen Südwestschweizer Lario Kramer. Bis zur Mittagspause erholten sich die Gastgeber dank gnädiger Gegnerzuteilung. Am Nachmittag folgte der totale Absturz. Alle Nordwestschweizer «Eidgenossen» tauchten. Der beste von ihnen, Nick Alpiger, verlor im fünften Gang in einem offenen Duell gegen Wicki auf einen Bodenhüfter. Damit erlosch die letzte leise Hoffnung auf ein Happy End der Gastgeber.

Stattdessen qualifizierten sich Hersche und Aeschbacher trotz anspruchsvollem Pensum mit je fünf Siegen für die Endausmarchung. Der Appenzeller zeigte sich im Duell um den Festsieg gewappnet gegen den gefährlichen inneren Haken des Berners. Erst brachte Hersche den «Mutzen» mit einem Brienzer rückwärts in Nöte, dann führte er die Entscheidung mit einem Brienzer vorwärts herbei. «Heute hat klar der beste Schwinger des Tages gewonnen, deshalb geht der Festausgang in Ordnung», kommentierte Stefan Strebel.

Unspunnen-Hoffnungen

Obwohl die Gäste alle drei Lebendpreise für sich beanspruchten, überraschte der technische Leiter mit der Aussage, er sei zufrieden mit der Leistung seiner Schwinger: «Sie zeigten heute eine gute Leistung.» Hinter dieser Aussage steckt angesichts der Schlappe vor 5000 Zuschauern viel Zweckoptimismus. «Nein, das sehe ich nicht so», hält Strebel entgegen. Das «Nordwestschweizerische» sei ein Test für den eidgenössischen Anlass gewesen. «Dort zählt nur der Sieg, deshalb haben wir in der Einteilung volles Risiko genommen. Heute ging die Rechnung nicht auf. Aber am Unspunnenschwinget sind wir trotzdem für Überraschungen gut.»

Leise Hoffnungen sind erlaubt, denn einzelne Lichtblicke erhellten den leistungsmässig trüben Tag. Vor allem Nick Alpiger begeisterte mit seinem Sieg über Rigi-Sieger Sven Schurtenberger. Tobias Widmer kurzte den Appenzeller «Eidgenossen» Marcel Kuster auf den Rücken, und Patrick Räbmatter warf im letzten Gang den formstarken Berner Ruedi Roschi platt ins Kurzholz. Ob aber ein Nordwestschweizer in zwei Wochen in Interlaken während eines ganzen Wettkampfes gegen die nationale Spitze bestehen kann, ist nach Therwil zu bezweifeln.

Von den 22 Kränzen eroberten die Aargauer die Hälfte. Die acht Gäste hielten sich mit fünf Auszeichnungen schadlos. Den Solothurnern blieben drei, den Baselbietern zwei und den Baselstädtern ein Kranzgewinn.