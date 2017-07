«Wir haben gut und hart trainiert. Ich denke, wir sind bereit», sagt Mittelfeldspieler Nico Andermatt. Der Schweizer startet am Donnerstag, 13.06. mit dem TSV 1860 München auswärts gegen Memmingen in die neue Saison der Bayernliga (vierte Liga). In dieser hat der 21-Jährige zwar bereits in der letzten Saison gespielt, und doch ist alles ganz anders. Denn Andermatt läuft nun nicht mehr mit den «Reserven» auf, sondern mit dem Fanionteam.