Unverhofft kommt oft. Am Samstag haben Sie den erhofften Etappensieg verpasst. Am Sonntagabend durften Sie trotzdem das Leadertrikot in Empfang nehmen.

Stefan Küng: Ja, aber es ist schade, musste auf diese Art und Weise sein. Leider ist Rohan Dennis gestürzt. Wenn ein Rennfahrerkollege stürzt, ist es immer bedauerlich. Vor allem dann, wenn es noch ein Teamkollege ist. Es tut mir sehr leid für ihn.

Aber wo es Schatten hat, scheint auch die Sonne.

Ja, das ist so. Ich weiss, wie es sich anfühlt, wenn man unten durch muss. Wenn man auf der Schattenseite steht und mit Verletzungen zu kämpfen hat. Jetzt hat nicht nur die Sonne über der Schweiz geschienen, sondern auch ganz speziell für mich.

Was bedeutet Ihnen dieses gelbe Trikot?

Damit geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Es ist unglaublich, an der eigenen Landesrundfahrt mit diesem Trikot auf den Schultern in der Landeshauptstadt Bern einfahren zu dürfen. Das wird sicher grandios. Ich freue mich unheimlich.

Die Bilder der 2. Etappe der Tour de Suisse: