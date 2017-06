Was ist denn hier los? Es ist kurz nach 10 Uhr, als Zdravko Kuzmanovic als erster Spieler am Reporter vorbeipedalt. Nicht das Velo erstaunt, aber die Zeit. Eigentlich war angekündigt, dass das Team zirka um Viertel nach mit dem Training beginnt. Unter Ex-Trainer Urs Fischer tauchte die Mannschaft meist erst zehn bis fünfzehn Minuten später auf als angekündigt. Aber das war einmal. Fischer ist Geschichte. Jetzt ist Raphael Wicky am Drücker. Nach seiner Ernennung zum Cheftrainer Ende April tauchte er ab, verbrachte einige Wochen in den USA bei seiner Freundin.

Anfang dieser Woche begann er in seiner neuen Funktion, gestern leitet er sein erstes Training. Das Interesse ist enorm. Fast 50 Personen erwarten Wicky und sein Team, als sie zum Trainingsplatz auf der Brüglinger Ebene kommen. Mehrheitlich Journalisten, Fotografen, TV-Leute, aber auch vereinzelte Fans sind herbeigepilgert. Die Sonne brennt auf den Platz, das Thermometer steigt im Verlauf des Trainings deutlich über 30 Grad. Wicky sammelt sein Team im Schatten. Eine kurze Ansprache des neuen Chefs, dann übernimmt Konditionstrainer Marco Walker.

Die Bilder zum Trainingsauftakt der Basler: