Nach dem souveränen Auftritt Roger Federers hat auch Titelhalter Novak Djokovic die erste Runde an den Australian Open überstanden. Er schlägt den Deutschen Jan-Lennard Struff in 2:16 Stunden. Nachdem er die ersten beiden Sätze gewinnen konnte, gab er den dritten ab. Am Ende setzt er sich dennoch souverän mit 7:6, 6:2, 2:6 und 6:1 durch.