Nach zweijähriger Leidenszeit ist der Olympia-Sieger zurück in der Weltspitze: «Ich fahre nicht wie ein Hosenscheisser»

Nevin Galmarini hat in seiner Sportlerlaufbahn fast alles erlebt: Grosse Siege, aber auch schwierige Monate, in denen er der Verzweiflung nahe war. 2014 gewann er in Sotschi im Parallel-Riesenslalom Olympia-Silber, vier Jahre später holte er Gold, auch den Gesamtweltcup gewann der Bündner schon. Seine Ziele verfolgt er diszipliniert, kompromisslos, fast schon verbissen. Eine Eigenschaft, auf die Galmarini stolz ist. Aber auch eine, die manchmal vielleicht auch kontraproduktiv gewesen sei, wie er eingesteht. «Ich habe oft auf die Zähne gebissen und trotz Schmerzen noch trainiert, weil ich Snowboard fahren wollte», sagt Galmarini. Lange konnte er die Rückenschmerzen ausblenden, fuhr teilweise mit Schmerzmitteln.

2018 fährt Nevin Galmarini in Pyeongchang zu Olympia-Gold.

Irgendwann konnte und wollte er die Signale des Körpers aber nicht mehr ignorieren. Nach unzähligen Stunden Physiotherapie und Kraftaufbau will er zu Beginn der vergangenen Saison zurückkehren. Doch der Rücken legt wieder sein Veto ein. Im November 2019 unterzieht sich Galmarini einer Bandscheibenoperation. Seine Rückkehr im Frühling scheitert daran, dass die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wird. Galmarini geht seinen Weg, schuftet mit dem Physiotherapeuten und im Kraftraum für seine Rückkehr. Bis November läuft alles nach Drehbuch. «Doch dann meldete sich der Rücken wieder.» Signale, die er nicht ignorieren konnte. Galmarini erklärte seinen Verzicht auf die Rennen in Cortina d'Ampezzo.

«Ich konnte mich nicht mehr ernst nehmen» Ein Rückschlag. «Ich hatte wirklich schlimme Schmerzen», sagt Galmarini. Er hat stets betont, dass er nur dann wieder bei Rennen starten will, wenn er keine Schmerzen mehr hat und um den Sieg mitfahren kann. Unter die Enttäuschung mischt sich auch Wut. Wut darüber, dass ihm sein Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Schon wieder. Galmarini sagt: «Ich konnte mich selber nicht mehr ernst nehmen. Erst sagte ich, ich fühle mich gut. Und dann konnte ich wieder nicht starten.» Er habe sich gesagt: «Nicht lafern, sondern liefern.» Und der 34-Jährige tat, was er immer getan hatte: Ärger runterschlucken, zurück an die Arbeit - in den Kraftraum, zum Physiotherapeuten, Schuften für die Rückkehr.

Nevin Galmarini

Und er wurde belohnt: Am Donnerstag stand er nach einer Leidenszeit von 22 Monaten im italienischen Carezza wieder bei einem Weltcup-Rennen am Start und erreichte auf Anhieb den siebten Rang. Freude, aber auch wieder Ärger über einen Fehler, den ihn eine bessere Klassierung gekostet hat. Nevin Galmarini hat diese Emotionen vermisst. Er sagt aber auch: «Es war ein Risiko, an den Start zu gehen. Es wäre klüger gewesen, wenn ich über mehrere Tage geschaut hätte, wie der Rücken auf die Belastung reagiert.» Doch die Lust auf den Wettkampf war stärker als die Vernunft. Die Lust, zu liefern und nicht zu lafern, wie er sagt. Physisch, glaubt er, sei er vielleicht so stark wie noch nie. Er sagt: «Es ist keine Zauberei. Ich habe sehr viel in den Kraftaufbau in Rücken und Rumpf investiert.»

Snowboarder, Ehemann, Zwillingsvater, Student Anfang Dezember feierte Nevin Galmarini seinen 34. Geburtstag, er ist längst nicht mehr nur Snowboarder, sondern auch Ehemann, wurde im Sommer 2018 Vater der Zwillingsbuben Eddie und Louie und studiert Wirtschaft im Fernstudium. Früher sei der Sport an erster Stelle gestanden, dem habe er alles untergeordnet. Er könne noch heute während Stunden über das perfekte Material philosophieren. Erfolge seien sehr wichtig für ihn, aber auch die Gesundheit. «Es ist klar, wenn es vom Rücken her nicht mehr gehen sollte, dann muss ich aufhören. Aber ich werde alles dafür tun, um das Glück auf meine Seite zu zwingen.» Heisst: Nevin Galmarini will im Parallel-Riesenslalom in dieser Saison wieder um Podestplätze fahren. Er sagt: «Für mich ist klar: Ich will jedes Rennen gewinnen. Aktuell geht es aber darum, im Riesenslalom wieder um Podestplätze fahren zu können.» Der Rücktritt sei derzeit kein Thema, das Ziel die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Was danach kommt, ob er die Karriere fortsetzt, lässt Galmarini offen. Er habe in den letzten Jahren eine Reifeprozess durchgemacht, der ihm auch im Wettkampfsport helfe. Erst 2017 feiert er seinen ersten Sieg im Weltcup, «davor habe ich mich oft gefragt, weshalb es Athleten gibt, die ihre Leistung abrufen können, wenn es um alles geht - und weshalb andere das nicht schaffen.» Ein Jahr später holte er nicht nur Olympia-Gold, sondern gewann auch den Gesamtweltcup. Er sagt: «Das ist es, was mich inspiriert und antreibt, im Training zu leiden. Wenn der Druck am grössten ist, bei den Grossanlässen, das Potenzial abrufen zu können.»

Im Sommer 2018 kamen Galmarinis Zwillingsbuben zur Welt.