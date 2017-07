Am ersten Trainingstag des Schweizer Internationalen Gelson Fernandes bei Eintracht Frankfurt hatte Cheftrainer Niko Kovac schlechte News. Captain Alex Meier zog sich eine Borreliose-Infektion als Folge eines Zeckenbisses zu und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. «Er darf keinen Sport mit hohen Belastungen betreiben und muss Antibiotika nehmen», sagte Kovac.

Für den 34-jährigen Meier ist das der zweite gesundheitliche Rückschlag innert weniger Wochen. Während seiner Ferien in den USA war der Stürmer mit dem rechten Fuss umgeknickt und musste nach einem Untersuch in Basel am Knöchel operiert werden. Möglicherweise wird Meier nun noch länger als die zunächst angenommenen zwei Monate ausfallen.