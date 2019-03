Den Eigengebrauch von Doping sinnvoll in die Strafbestimmungen aufzunehmen, ist eine anspruchsvolle Aufgabenstellung. Denn man zielt damit nicht auf den Hobbyläufer am GP Bern, der mit unerlaubten Mitteln seine Bestzeit steigern will.

Sondern auf die grossen Fische, die vielleicht eingebettet in ein Netzwerk sind. In der Schweiz wären dies in Vergangenheit beispielsweise Rad-Weltmeister Oscar Camenzind oder Triathlon-Olympiasiegerin Brigitte McMahon gewesen. Beide wurden überführt und gesperrt, gaben aber keine Komplizen preis.

Auch in Deutschland diskutiert man derzeit über eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen. Neben dem Druck auf die Athleten, wegen Doping eine Gefängnisstrafe zu riskieren, möchte die Justiz auch die Möglichkeit einer Belohnung ins Anti-Doping-Gesetz aufnehmen. Mit der sogenannten Kronzeugenregelung würde einem Sportler, der seine Hintermänner nennt, eine spürbare Strafmilderung angeboten.

Eine Kronzeugenregelung sieht das sportrechtliche Dopingverfahren bereits vor. Je nach Stand des Verfahrens und Relevanz der Aussagen können bis zu 75 Prozent der Sperre erlassen werden – wenn die Welt-Antidoping-Agentur und der internationale Fachverband zustimmen.

Diese Woche hat Antidoping Schweiz die Strafen des talentierten Westschweizer Rad-Amateurs Jonathan Russo und des erfolgreichen Genfer Jiu-Jitsu-Kämpfers Ilke Bulut um je zwei Jahre verkürzt. Das strafrechtliche Verfahren gegen die benannten Komplizen und Mittelsmänner der beiden wegen Anabolika-Missbrauchs bestraften Athleten läuft noch. (rs)