Nach Schlammschlacht im Radquer sagt Sieger van der Poel: «Das ist wohl eines der schwierigsten Rennen, das ich je gefahren bin»

Dabei haben vor den Weltmeisterschaften auf dem Flugplatz in Dübendorf einige das Gelände kritisiert. Zu einfach, zu flach, zu wenig technisch. Dort, wo sonst Flugzeuge vom Boden abheben oder landen, ist es spätestens ab Sonntag aber richtig schlammig. So schlammig, dass es kaum mehr möglich scheint, mit dem Velo überhaupt irgendwie vorwärtszukommen.

Trotzdem bilanziert selbst er: «Das ist wohl eines der schwierigsten Rennen, das ich je gefahren bin.» Wenn van der Poel so etwas nach seinem dritten WM-Triumph sagt, bedeutet das was. Im Sommer ist er der grösste Konkurrent von Nino Schurter auf dem Mountainbike, zudem zählt er nebenbei auch auf der Strasse zur Weltspitze.

Einige einheimische Zuschauer jubeln auch dem besten Schweizer Timon Rüegg zu, der mit dem 13. Rang ein beachtliches Resultat erreichte. Ein Top-Ten-Rang verunmöglichten zwei Platten. Beide Male musste er fast eine ganze Runde so weiterfahren, ehe er das Velo wechseln konnte. Doch allgemein kamen dem Schweizer die schweren Bedingungen entgegen. «Klar, habe ich Zeit verloren, aber auf schnellem Boden wäre es deutlich mehr gewesen», sagt er. «So viel Schlamm – das war schon unglaublich.»

Die Zuschauer sehen an der ersten Radquer-WM in der Schweiz seit 25 Jahren ein wenig, wie das Radquer früher war. Das Bild des velotragenden Velofahrers hat sich in die Gedächtnisse eingetragen. Und auch in Dübendorf mussten selbst die Favoriten immer häufiger absteigen. «Es war selbst in den Geraden so schlammig, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob es besser ist, einfach abzusteigen und zu rennen», meinte Rüegg.