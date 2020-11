Nach der Absage des Länderspiels Schweiz-Ukraine: Gewinnt die Nati jetzt forfait?

Was ist am Dienstag passiert?

Die Delegation der Ukrainer musste sich am Montagabend noch einmal testen lassen. Am Dienstag zeigte sich: Es gibt einen weiteren positiven Fall, der insgesamt achte seit dem letzten Freitag. Darum verfügte der Luzerner Kantonsarzt, Roger Harstall, die Quarantäne für rund 40 Personen aus der Delegation der Ukrainer. All diese Personen dürfen nicht am Länderspiel teilnehmen.

Ist das Länderspiel Schweiz-Ukraine also abgesagt?

Das ist im Moment noch unklar. Die Entscheidungsmacht darüber liegt bei der Uefa. Der europäische Fussballverband hat noch nicht kommuniziert. Ebenso wenig der Schweizer Fussballverband.