Nach 108 Länderspielen droht ein leiser Abgang für Nati-Captain Stephan Lichtsteiner

Das Jahr 2020 hätte das letzte grosse sein sollen in der eindrücklichen Karriere von Stephan Lichtsteiner. Die Europameisterschaft, verteilt in ganz Europa hätte ein goldener Abschluss sein sollen für den langjährigen Captain des Nationalteams. «Ein Ziel von mir ist es, an der EM 2020 zu spielen», sagte er stets. Es wäre sein sechstes grosses Turnier, nachdem er am 15. November 2006 unter Köbi Kuhn im Nationalteam debütiert hatte. 108 Länderspiele hat er seither bestritten, nur zehn Partien weniger als Rekordhalter Heinz Hermann.

Lichtsteiner bevorzugt lieber erst zu sprechen, wenn Interviews von Angesicht zu Angesicht wieder möglich sind. Stattdessen stieg er mit dem FC Augsburg am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. In kleinen Grüppchen trainieren die Spieler derzeit. Eine Methode, die neben Augsburg auch Wolfsburg anwendet, aber zu grosser Kritik führt. Ob Lichtsteiner derzeit für eine Rückkehr in die grossen Stadien trainiert, steht noch in den Sternen.

Es droht der leise Abgang des lauten Kämpfers. In all den Jahren hat er sich nie beirren lassen und schon gar nicht an sich gezweifelt. Gut möglich, dass er sich auch dieser schwierigen Situation stellen wird. Lichtsteiner lamentiert nicht, wenn nicht mehr auf ihn gesetzt wird, stattdessen greift er an. Das war so bei Juventus, als ihm Dani Alves vor die Nase gesetzt wurde. Das war so, als er bei Arsenal auf der Tribüne sitzen musste. Und das war so, als Vladimir Petkovic nach der WM 2018 in Russland auf Jüngere setzte. Lichtsteiner sagte, Petkovic könne jederzeit auf ihn zurückgreifen. In den entscheidenden Spielen der EM-Qualifikation war Lichtsteiner wieder dabei. Als Captain.