Mütter an die Macht: Mit Serena Williams, Viktoria Azarenka und Tsvetana Pironkova stehen drei Mütter in Viertelfinals der US Open

Bei den US Open stehen mit Serena Williams, Viktoria Azarenka und Tsvetana Pironkova gleich drei Mütter in den Viertelfinals. Vor allem die Geschichte der Bulgarin Pironkova ist aussergewöhnlich. Sie tritt erstmals seit über drei Jahren bei einem Turnier an, und stand auch in der Zeit davor nie in den Viertelfinals eines Grand-Slam-Turniers. 2005 hatte sie bei ihrem ersten WTA-Turnier in Istanbul gleich den Final erreicht. Sie gewann aber nur ein Turnier und war auch nie besser als im 31. Rang der Weltrangliste klassiert. 2010 erreichte Pironkova in Wimbledon die Halbfinals. Vor über drei Jahren bestritt sie dort auch ihr letztes Turnier. Erst war sie verletzt, dann wurde sie 2018 Mutter.

Die Frage, was noch möglich gewesen wäre, liess sie aber nie ganz los, also kehrte sie zurück. Durch die Mutterschaft sei sie zu einer anderen Person geworden, sagt Pironkova, die am Finaltag ihren 33. Geburtstag feiert. «Es hat sich alles verändert. Man fokussiert sich nicht mehr auf sich selber, sondern in erster Linie auf das Kind. Ich bin viel organisierter als früher, ich kenne meinen Körper besser und bin vor allem auch mental stärker geworden.» In New York besiegte sie unter anderen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Garbine Mugurza. Bei den US Open durfte sie nur dank einer Ausnahmeregel teilnehmen. Die WTA erlaubt Müttern nach der Niederkunft, zwölf Turniere, darunter zwei Majors, mit ihrem Ranking vor der Babypause zu absolvieren. Im Falle von Pironkova war das Platz 123.

Serena Williams' lange Wartezeit