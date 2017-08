Der offiziell noch nicht bestätigte Aufstieg in die oberste Kategorie des Motorradrennsports ist die Belohnung für Lüthis zuletzt gezeigte Konstanz auf höchstem Moto2-Niveau. Der 125er-Weltmeister von 2005 auf Honda - der Marke, für die er auch nächstes Jahr fahren wird - belegte in neun von bisher elf Saisonrennen eine Top-3-Platzierung.

In der Gesamtwertung liegt Lüthi, der schon 2016 im Titelkampf dem Franzosen Johann Zarco als Einziger bis zum zweitletzten Rennen Paroli bieten konnte, auf dem 2. Platz. Sein Rückstand auf Franco Morbidelli beträgt bei sieben ausstehenden Rennen 26 Punkte. Der Italiener Morbidelli wird pikanterweise 2018 ebenfalls für Marc VDS fahren.

Gemäss "Le Matin" hat Lüthi den Vertrag mit dem Honda-Privatteam des belgischen Milliardärs Marc van der Straten am Dienstag unterzeichnet. Die offizielle Bestätigung soll aber erst am Donnerstag vor dem Grand Prix von Grossbritannien in Silverstone folgen.