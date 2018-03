Die Stärkeverhältnisse können nach den ersten zwei Trainingseinheiten nicht schlüssig beurteilt werden. Mit seinen Bestzeiten hat Hamilton aber zumindest fürs Erste die Vormachtstellung des Teams Mercedes aus den Vorjahren bestätigt.

Im zweiten Training, in dem die Vergleiche der Rundenzeiten mehr Aussagekraft haben als in der ersten Einheit, war Hamilton 12 Hundertstel schneller als Max Verstappen im Red Bull. Dass der junge Niederländer Hamilton zeitlich am nächsten kam, überrascht nicht. Das Team Red Bull war aufgrund der Eindrücke der vorsaisonalen Testfahrten als zweite Kraft hinter Mercedes eingestuft worden.

Hinter Valtteri Bottas im zweiten Mercedes reihten sich Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel in den Ferrari ein. Für den Deutschen stellt die halbe Sekunde Rückstand eine Ernüchterung dar, zumal er lediglich zwei Zehntel schneller war als der für Frankreich fahrende Genfer Romain Grosjean im Haas-Auto. Das amerikanische Team, das vor zwei Jahren in der Formel 1 debütiert hat, arbeitet weiterhin eng mit Ferrari zusammen. Unter anderem bezieht Haas den Antriebsstrang, das Getriebe und die Radaufhängungen aus Maranello.