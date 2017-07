Der Australier Josh Hook wird den Deutschen Stefan Bradl ersetzen. Der ehemalige Moto2-Weltmeister, der in dieser Saison hauptsächlich in der Superbike-WM fährt, leidet an einer Mittelohrentzündung und erhielt von den Ärzten ein Flugverbot.

Aegerter bestreitet eine Woche vor dem nächsten Moto2-Grand-Prix in Brünn zum vierten Mal den Langstrecken-Klassiker in Japan, diesmal für Honda.