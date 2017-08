Der 30-jährige Lüthi, der nach seinem Triumph am vergangenen Sonntag in Brünn mit seinem 1. Saisonsieg den Rückstand in der WM auf 17 Punkte verkürzen konnte, hatte sich drei Minuten vor Ende des Trainings an die Spitze gesetzt. Morbidelli konterte in seiner letzten Runde und war 0,031 Sekunden schneller.

Dominique Aegerter, der in den vergangenen zwei Rennen wegen Materialfehlern ausgeschieden war, verlor auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark als Zwölfter auch nur gut eine halbe Sekunde. Der dritte Schweizer Moto2-Fahrer, Jesko Raffin, wurde nur 29.

Das erste Training am Morgen war nach wenigen Minuten wegen Regens unterbrochen worden. Auf der nassen Strecke setzte es danach ein wahres Sturzfestival ab. Betroffen waren WM-Leader Franco Morbidelli und sein Teamkollege Alex Marquez sowie Andrea Locatelli, Francesco Bagnaia, Danny Kent, Jorge Navarro, Tarran MacKenzie, Xavier Simeon, Joe Roberts und gleich zweimal Raffins Teamkollege Iker Lecuona.

In der Zeitenliste hatte zwei nicht Kalex-Fahrer geführt: Der Portugiese Miguel Oliveira auf KTM war 0,158 Sekunden schneller als Aegerter auf Suter. Lüthi lag zwar nur im 10. Rang, hatte im Regen aber die deutlich schnellsten Runden gedreht.

In der MotoGP gelang Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso die Tagesbestzeit. Der WM-Dritte war 0,234 Sekunden schneller als der WM-Zweite Maverick Viñales auf Yamaha. WM-Leader Marc Marquez (Honda) musste sich mit Rang 7 begnügen, der WM-Vierte Valentino Rossi (Yamaha) klassierte sich gar nur im 13. Rang.

Spielberg (AUT). Grand Prix von Österreich. Freies Training (kombinierte Zeiten). MotoGP: 1. Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 1:24,046 (184,9 km/h). 2. Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 0,234 Sekunden zurück. 3. Dani Pedrosa (ESP), Honda, 0,428. Ferner: 5. Jorge Lorenzo (ESP), Ducati, 0,570. 7. Marc Marquez (ESP), Honda, 0,603. 13. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 0,837. - 24 Fahrer im Training.

Moto2: 1. Franco Morbidelli (ITA), Kalex 1:30,211 (172,3 km/h). 2. Tom Lüthi (SUI), Kalex, 0,031. 3. Miguel Oliveira (POR), KTM, 0,183. Ferner: 7. Alex Marquez (ESP), Kalex, 0,407. 12. Dominique Aegerter (SUI), Suter, 0,643. 29. Jesko Raffin (SUI), Kalex, 1,767. - 32 Fahrer im Training.

Moto3: 1. Joan Mir (ESP), Honda, 1:37,549 (159,3 km/h). 2. Aron Canet (ESP), Honda, 0,354. 3. Marcos Ramirez (ESP), KTM, 0,464. - 33 Fahrer im Training.