Lüthi, der Weltmeister in der 125er-Klasse 2005, konnte das Tempo der Spitzenfahrer nie mitgehen. Der 31-jährige Emmentaler, der im Warm-Up-Training gestürzt war, konnte sich auch in der Gruppe, die um Rang 6 kämpfte, nicht durchsetzen und beendete das Rennen im 10. Rang.

WM-Leader Franco Morbidelli baute mit seinem dritten Platz hinter dem KTM-Duo mit Miguel Oliveira und Brad Binder die Führung auf 29 Punkte aus und kann schon in einer Woche beim nächsten Rennen in Malaysia den WM-Titel feiern. 2018 sind Morbidelli und Lüthi in der MotoGP im Marc-VDS-Rennstall Teamkollegen.

Bester Schweizer wurde überraschend Lüthis Teamkollege Jesko Raffin. Der 21-jährige Zürcher, der seinen Platz 2018 im Team von Fred Corminboeuf wohl verlieren wird, zeigte das Rennen seines Lebens und wurde Vierter. Aufs Podest fehlten ihm nur 3,5 Sekunden. Dominique Aegerter, im Qualifying am Samstag als bester Schweizer Achter geworden, klassierte sich im 8. Rang.

Mir vorzeitig Weltmeister

Der Spanier Joan Mir ist der neue Weltmeister in der Moto3-Klasse und damit Nachfolger des Südafrikaners Brad Binder. Der 20-jährige Mallorquiner gewann in Phillip Island bereits sein 9. Saisonrennen und kann vor den letzten zwei Grand Prixs in Malaysia und Valencia vom Italiener Romano Fenati nicht mehr eingeholt werden (296:226 WM-Punkte).

Das Rennen wurde nach 17 von 23 Runden wegen Regens abgebrochen, gewertet wurde der Stand nach 15 Runden, als Mir vor seinem belgischen Teamkollegen Livio Loi führte und Fenati nur auf Rang 6 lag. Mir steigt 2018 in die Moto2 auf und wird im Marc-VDS-Team Nachfolger von Franco Morbidelli.